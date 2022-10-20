Силовики задержали начальника контрольно-ревизионного управления МЧС

Чиновник проработал в МЧС три месяца. По словам одного из источников РБК, задержание может быть не связано с работой Владимира Репина в МЧС

Владимир Репин (Фото: МСЧ России)

В четверг, 20 октября, сотрудники правоохранительных органов задержали начальника контрольно-ревизионного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Репина. Об этом РБК сообщил источник в МЧС, информацию подтвердил другой источник, близкий к этому министерству.

«Известно, что Репин находится на допросе, статус его пока неизвестен», — сообщил источник.

По предварительной информации, задержание Репина не связано с его деятельностью в МЧС, говорит один из собеседников РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу МЧС.

На сайте ведомства говорится, что Репин, государственный советник 2 класса, родился в рабочем поселке «Крутая горка» города Омска. В 90-е годы он работал в администрации Омской области, а позднее занимал руководящие должности на предприятиях «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» и «Радиозавод им. А.С. Попова». С 2012 по 2022 год руководил управлением ФНС по Омской области. В июле этого года он был назначен руководителем контрольно-ревизионного управления МЧС.