Для пересдачи ЕГЭ будет выделено два резервных дня до приема в вузы

Глава Рособрнадзора заявил, что в 2024 году до конца приема документов в вузы выпускникам предложат два резервных дня, чтобы те могли пересдать один из ЕГЭ. Президент предложил ввести такое изменение в феврале

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В 2024 году для пересдачи одного из единых государственных экзаменов (ЕГЭ) до конца приемной кампании в вузы выпускникам предложат для пересдачи два резервных дня по выбору, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«В первую очередь здесь был важен вопрос, связанный с расписанием, с пониманием, что субъекты имеют средства, возможности и инфраструктуру для проведения дополнительного дня экзамена. Мы в начале думали, один день, но вот регионы к нам вышли с предложением, что все-таки в один день сдавать все предметы, возможно, будет сложно, будет путаница, технически обработать это будет сложновато. Мы пришли к выводу, что будут дополнительно два резервных дня добавлены», — сказал он.

Музаев в начале марта сообщил, что в этом году появится возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания работы приемной комиссии. В послании Федеральному собранию в конце февраля президент России Владимир Путин выступил с предложением предоставить абитуриентам такую возможность. 30 марта он утвердил перечень поручений по реализации послания, включая и новые правила для пересдачи.

Сдача ЕГЭ пройдет с 23 мая по 18 июня. Дата начала приема документов у абитуриентов установлен не позднее 20 июня; подача завершится примерно через месяц. Однако вузы, которые проводят собственные вступительные экзамены дополнительно, могут завершить прием документов раньше. Конкурсные списки поступающих должны быть опубликованы 27 июля.

Ранее выпускники могли пересдать в тот же год только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, так как без них не выдают аттестатов. Предметы по выбору было разрешено пересдать в следующем году после сдачи экзамена.