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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Власти раскрыли, когда появится право пересдать ЕГЭ для поступления в вуз

Рособрнадзор: возможность пересдать ЕГЭ для поступления в вуз появится в 2024-м
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Послание Путина Федеральному собранию
С предложением дать школьникам право пересдавать один ЕГЭ перед поступлением в вуз выступил ранее Путин, чтобы успеть подать документы с новым результатом. По действующим правилам ЕГЭ по выбору сдается на следующий год
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Возможность пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах появится уже в текущем году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится», — сказал он (цитата по ТАСС).

С предложением предоставить абитуриентам такую возможность президент Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию в конце февраля. Он отмечал, что выпускники должны получать право на сдачу одного из экзаменов по выбору до конца приемной кампании в вузы и пробовать поступать с учетом пересданного экзамена.

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В этом году ЕГЭ пройдет с 23 мая по 18 июня. Срок начала приема документов у абитуриентов установлен не позднее 20 июня. Подача документов завершается примерно через месяц, однако вузы, которые проводят собственные вступительные экзамены дополнительно (например, творческой направленности), могут завершить прием документов раньше. 27 июля должны быть опубликованы конкурсные списки поступающих.

По действующим правилам пересдать в один год школьники могут только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, так как без них не выдают аттестаты. Предметы по выбору пересдаются только в следующем году, причем в досрочный период, так как сдающий относится к категории «выпускник прошлых лет».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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