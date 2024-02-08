Голикова сообщила о проработке изменений ЕГЭ
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что сейчас идет работа над изменениями в Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Она не стала уточнять детали, но сказала, что этот вопрос обсуждают с экспертным сообществом.
«И сейчас у нас эти направления [физика, математика и другие естественные науки, определяющие для подготовки кадров и вызовов на рынке труда], о которых мы говорили, в очень серьезной проработке, включая некоторые подходы к изменению сдачи ЕГЭ. Я не буду пока забегать вперед, мы сейчас это обсуждаем с экспертами», — заявила она на заседании Совета по науке и образованию при правительстве. Его трансляцию вел ТАСС.
Голикова в том числе обратила внимание на отсутствие в дополнительных испытаниях вузов предметов, «которые нам нужны для того, чтобы студенты ориентировались на те естественные науки и на те профессии, которые нам нужны в будущем». «Эта тема очень тонкая, экспертное сообщество, как правило, делится на несколько частей: одни являются сторонниками одного, другие являются сторонниками другого <...>. Но это у нас в работе, и мы этим занимаемся», — сказала вице-премьер.
Ранее Минпросвещения утвердило предварительный график и минимальные баллы ЕГЭ в 2024 году. Экзамены начнутся 23 мая и закончатся 18 июня. Резервные сроки сдачи определены с 20 июня по 1 июля, досрочно можно будет сдать с 22 марта по 12 апреля. К числу обязательных предметов для сдачи относятся математика и русский язык, еще два школьник сдает на выбор. Для поступления в вуз выпускнику необходимо набрать минимум 40 баллов по русскому; 39 по математике; 39 по физике; 45 по обществознанию; 35 по истории; 44 по информатике; 30 по иностранному языку; 40 по литературе; 39 по биологии; 40 по географии; 39 по химии.
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