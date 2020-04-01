Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение специальных мер во время пандемии коронавируса. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 тыс. руб.
Если самовольное нарушение карантина привело к смерти одного человека, оно может наказываться лишением свободы от трех до пяти лет или штрафом в размере от 1 млн до 2 млн руб.
Нарушители, чье пренебрежение санэпидправилами привело к смерти двух или более человек, могут быть наказаны пятью-семью годами лишения свободы или принудительными работами на срок от четырех до пяти лет.