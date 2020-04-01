Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение специальных мер во время пандемии коронавируса. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 тыс. руб.

Если самовольное нарушение карантина привело к смерти одного человека, оно может наказываться лишением свободы от трех до пяти лет или штрафом в размере от 1 млн до 2 млн руб.

Нарушители, чье пренебрежение санэпидправилами привело к смерти двух или более человек, могут быть наказаны пятью-семью годами лишения свободы или принудительными работами на срок от четырех до пяти лет.