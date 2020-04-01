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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ исключила «европейский» сценарий пандемии в России

Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать «европейского» пути развития ситуации с заражением, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Об этом она сказала в интервью «России 24».

Пока сложно сказать о том, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране, отметила Вуйнович, но подчеркнула, что во многом это будет зависеть от ее жителей. «Если мы найдем каждый случай [заражения] в новых регионах, каждый контакт, если их изолируем, тогда мы обойдемся без этого высокого числа случаев [заражения] », — сказала представитель ВОЗ в России.

Она отметила, что требования обязательной дистанции между людьми вне дома может положительно сказаться на динамике заболевания и помочь пресечь передачу вируса от человека к человеку.

Материал дополняется.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
Теги: ВОЗ, коронавирус
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