В ВОЗ сообщили о более 750 тыс. зараженных коронавирусом в мире

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 754 948. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, скончались от вируса 36 571 человек. Число заразившихся за сутки увеличилось более чем на 57 тыс. человек. Количество летальных исходов возросло на 3301.

Наибольшее число заболевших и умерших приходится на Европейский регион, где инфекцией заразились 423 946. Умерли 26694 человека. За сутки число заболевших там выросло на 31 131, а умерших — на 2733.

В Северной и Южной Америке коронавирус подтвердился у 163 014 человек, умерли 2954 человек. Далее следует Западно-Тихоокеанский регион, где вирусом заболели 104 868 человек и 3671 человек.

Больше всего заболевших приходится на США — там подтверждено 140 640 случаев заражения вирусом. Далее следует Италия (101 739 заболевших), Испания (85 195), Китай (82 545), и Германия (61 913).

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что принимаемые российскими властями меры по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь стране избежать «европейского» пути развития ситуации с заражением. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране будет зависеть во многом от ее жителей.