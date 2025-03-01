Академики РАН поспорили с главой Бурятии из-за закона о Байкале

Ученые выступили против законопроекта в существующих формулировках, назвав его непродуманным. Глава Бурятии заявил, что закон нужен местным жителям, но признал «локальные проблемы»; а документ будет дорабатываться

Озеро Байкал, Иркутская область (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Чтобы обеспечить нормальный уровень благосостояния живущих на Байкале, сохранив при этом озеро и прилегающую территорию, необходима научно-обоснованная федеральная целевая программа (ФЦП), заявил научный руководитель Института водных проблем РАН, бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян на заседании в Российской академии наук в пятницу. Встреча научных советов академии с депутатами и главой Бурятии Алексеем Цыденовым была посвящена проекту закона «Об охране озера Байкал».

Законопроект о рубках в районе Байкала нельзя принимать в нынешнем виде, многие проблемы местных жителей можно решить точечными мерами, заявил академик.

«Системный подход надо начинать с анализа ситуации. Что главное в нем? Главное то, что общество раскололось в отношении законопроекта, о котором речь, — подчеркнул ученый. — Одни говорят, что подавляющая часть населения за него, а другие — наоборот». Сторонники законопроекта не составляют подавляющей части местного населения, уверен Данилов-Данильян, приведя в пример не поддерживавших формулировки закона руководство буддистской общины в Бурятии, представителей шаманизма и экологов. Он уверен, что без общественного консенсуса подобные законы принимать нельзя и нужно «найти убедительные пути решения».

Большинство ученых на заседании выступили против того, чтобы законопроект был принят в текущей редакции. Председатель научного совета РАН по лесу, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Наталья Лукина утверждала, что текст законопроекта противоречит многим федеральным законам, например закону об ООПТ (особо охраняемые природные территории), об охране окружающей среды, Лесному кодексу, Земельному кодексу. «Когда читаешь этот законопроект, в нем сразу выявляется очень много коллизий с этими законами. Пока законопроект не готов», — сказала она.

«Не следует тратить много времени на рассуждение о неприемлемости непродуманного, неполезного с государственной позиции законопроекта, не отвечающего научным критериям», — согласился член-корреспондент РАН Данилов-Данильян.

Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов счел часть предлагаемых в законопроекте норм избыточными. Он привел в пример селезащиту в городе Байкальск (в законопроекте для ее реконструкции предполагается вырубить 5,3 га) и отметил, что та лежит в черте города. «То есть какие тут вырубки могут быть, если надо говорить, как спасать гаражи, которые лежат под охранной зоной? Их там [надо] сносить, а не деревья рубить», — пояснил Федотов. Он также обратил внимание на участки лесов, где законопроектом предлагается разрешить рубки (в документе есть конкретный перечень таких мест). Согласно актам обследования лесов, которые представил Федотов, на отдельных участках рубки не нужны, требуется лишь уборка неликвидной древесины (УНД). «Что тут рубить? Тут надо прибраться», — сделал вывод ученый.

Принимавший участие в заседании глава Бурятии заявил, что законопроект призван решить вопросы, связанные с благополучием местного населения: это создание противопожарных разрывов, выделение мест под кладбища, реконструкция аварийных мостов, ремонт селезащитных сооружений, строительство очистных сооружений и так далее. «Чтобы построить очистные, нужно выделить землю — перевод земли сегодня не разрешен. И при строительстве очистных какое-то количество деревьев нужно спилить, для того чтобы расчистить участок, вывести трубопровод, линию передач и так далее. Сделать этого не можем», — привел он пример.

Что касается развития туристической инфраструктуры на Байкале, то предполагаемые площади для нее в особой экономической зоне (ОЭЗ) — это как 30% подмосковных Химок в сравнении с расстоянием от Москвы до Санкт-Петербурга, заявил Цыденов, вспомнив о вырубках Химкинского леса при строительстве трассы М11. «Байкал протяженностью 650 км — это почти как от Москвы до Санкт-Петербурга. Так вот, на этом участке, от Москвы до Санкт-Петербурга, 30% Химок — это то, что попадает под развитие туристической инфраструктуры», — пояснил глава Бурятии, добавив, что в таком случае «говорить про какую-то антропогенную нагрузку смешно».

Выступивший на заседании депутат Госдумы и один из авторов законопроекта Сергей Тен сообщил, что под предлагаемые в законопроекте рубки в Центральной экологической зоне попадает менее 0,1% ее площади, а на землях особо охраняемых природных территорий таких площадей 0,02%.

«Если это 0,1%, не нужно принимать тогда закон, касающийся всего Байкала. Давайте примем «закон о Химках», — отреагировал Данилов-Данильян.

Сейчас нет окончательно согласованной редакции законопроекта, она дорабатывается, сообщил РБК по итогам обсуждения глава Бурятии. «Это правильная дискуссия. Главное, не тормозиться, не уходить в широкие дискуссии. Есть локальные проблемы, которые для всех бесспорны, их надо решать», — добавил он. При этом Цыденов предостерег от того, чтобы «пытаться решить все проблемы Байкала одним законом».

Тен сообщил, что с правительством сейчас обсуждается «вопрос формулировок» текста законопроекта.

Как развивалась ситуация с поправками в закон о Байкале Законопроект, разрешающий рубки на Байкале, был внесен в Госдуму в июне 2023 года. Он в том числе предполагал проведение сплошных рубок в Центральной экологической зоне Байкала для строительства и эксплуатации не только селезащитных и гидротехнических сооружений, но и гостиниц, кафе, туалетов, автомобильных дорог и т.д. Законопроект был принят в первом чтении в июле 2023-го. Документ лежал без движения год, после чего в публичном доступе появилась первая версия ко второму чтению (опубликована депутатом Николаем Будуевым; официально одобренной комитетом версии пока нет). В ней появилось понятие частной собственности на участки на Байкале, а норма о сплошных рубках была изменена: запрещались сплошные рубки на землях лесного фонда и ООПТ «за исключением случаев, установленных федеральными законами», но допускалась вырубка погибшего леса. Спустя некоторое время появилась следующая версия законопроекта ко второму чтению (по информации комитета Госдумы по экологии, она и была направлена в правительство). В ней уточнялось, что сплошные рубки погибшего леса допускаются на определенных участках земель из состава лесного фонда, перечисленных в приложении к законопроекту. После этого более ста российских ученых, экологов и активистов обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не допустить одобрения законопроекта в текущей редакции. Они назвали предлагаемые нормы «антиэкологичными решениями».