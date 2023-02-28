Полиция Винницы предотвратила драку между подростками из «ЧВК «Рёдан»

Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице правоохранительные органы предотвратили драку подростков. Об этом сообщается на сайте областной полиции.

«Недавно среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют драки с оппонентами. Такая акция планировалась и в областном центре», — сказали в МВД. Издание «Страна» пишет, что речь идет о «ЧВК «Рёдан».

27 февраля полицейские предотвратили конфликт на одной из площадей города, уточнили в ведомстве. Подростков доставили в Винницкое отделение полиции и уже в присутствии родителей с ними провели профилактические беседы.

В ведомстве обвинили в провоцировании массовых драк среди молодежи «российских пропагандистов».

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к японской манге Hunter x Hunter (Охотник х Охотник), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме, поэтому последователей «ЧВК «Рёдан» также иногда называют пауками. Они, как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.

Ранее УНИАН сообщало о массовых драках с участием представителей субкультуры в других украинских городах: Киеве, Харькове, Львове. Только в Харькове задержали более 200 молодых людей, преимущественно несовершеннолетних. В МВД Украины назвали эти собрания «флешмобом, организованным Россией».

В России тоже в последнее время не раз сообщали о происшествиях, в которых участвовали последователи «ЧВК «Рёдан». 26 февраля подростков задержали в торговых центрах Санкт-Петербурга и Новосибирска. Петербургское управление СК сообщило, что в отношении фигурантов в ТРЦ «Галерея» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Они нарушали общественный порядок, пострадали несколько человек. В Новосибирске в одном из ТЦ Центрального района полиция тоже задержала несколько человек «с целью недопущения противоправных деяний», сообщили РБК в ГУ МВД по области.

В Кремле назвали «ЧВК «Рёдан» псевдосубкультурой со знаком минус Общество

25 февраля Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест одного из лидеров группировки «Рёдан». Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия): по версии следствия, он вместе с другими несовершеннолетними напал на подростка в столичном метро.

Роскомнадзор изучает материалы о деятельности молодежной субкультуры. Материалы направлены на экспертизу в Росмолодежь.