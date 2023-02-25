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Суд назначил домашний арест лидеру молодежной группировки «Редан»

Черемушкинский суд Москвы назначил домашний арест лидеру молодежной группировки «Редан»

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест одного из лидеров молодежной неформальной группировки «Редан», которого обвиняют в нападении на подростка в столичном метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

«Суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК России (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — сказали в суде. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Следователи изначально требовали отправить обвиняемого в СИЗО, однако суд не согласился с этим, отмечает агентство. По данным ТАСС, ранее Черемушкинский суд отправил под домашний арест еще троих соучастников преступления.

Нападение произошло вечером 23 февраля, группа несовершеннолетних в вестибюле метро распылила содержимое газового баллончика в лицо другого подростка и нанесла ему несколько ударов, сообщали в СК по Москве.

В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что полиция задержала четверых участников дела. По предварительным данным, они входят в неформальную молодежную группировку «Редан», которая устраивает стычки в московских Торговых центрах и метро.

12 февраля в Москве возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) после массовой драки в районе дома 9 по Каширскому шоссе, сообщало столичное управление МВД. Участников задержали и доставили в отделение полиции. Предварительной причиной конфликта послужил бытовой повод.

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Теги
хулиганство группировка черемушкинский суд
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