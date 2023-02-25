Суд назначил домашний арест лидеру молодежной группировки «Редан»

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест одного из лидеров молодежной неформальной группировки «Редан», которого обвиняют в нападении на подростка в столичном метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

«Суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК России (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — сказали в суде. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Следователи изначально требовали отправить обвиняемого в СИЗО, однако суд не согласился с этим, отмечает агентство. По данным ТАСС, ранее Черемушкинский суд отправил под домашний арест еще троих соучастников преступления.

Нападение произошло вечером 23 февраля, группа несовершеннолетних в вестибюле метро распылила содержимое газового баллончика в лицо другого подростка и нанесла ему несколько ударов, сообщали в СК по Москве.

В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что полиция задержала четверых участников дела. По предварительным данным, они входят в неформальную молодежную группировку «Редан», которая устраивает стычки в московских Торговых центрах и метро.

12 февраля в Москве возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) после массовой драки в районе дома 9 по Каширскому шоссе, сообщало столичное управление МВД. Участников задержали и доставили в отделение полиции. Предварительной причиной конфликта послужил бытовой повод.