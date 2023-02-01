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ФСБ задержала подозреваемых в терактах на железной дороге

ФСБ: в Свердловской области задержаны три человека, готовившие теракт на железной дороге
По данным службы, россияне готовили теракты по заданию украинских радикалов. Задержанным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы

ФСБ задержала подозреваемых в терактах на железной дороге
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ФСБ задержала троих россиян по подозрению в подготовке и совершении терактов на железных дорогах в Свердловской области, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

По данным службы, задержанные готовили и совершали теракты по заданию украинских радикалов. При обыске по месту жительства у них изъяли «орудия совершения преступлений», символику украинского националистического вооруженного формирования, название которого не уточняется, а также средства связи и коммуникации со схемами расположения объектов Свердловской железной дороги.

Против россиян возбудили уголовные дела по статьям о террористическом акте и содействию террористической деятельности (ст. 205 и 205.1 УК), предусматривающим наказание от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы. Личности задержанных ведомство не раскрыло.

В конце января ФСБ отчиталась о задержании троих восьмиклассников, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге в Подмосковье. По версии службы, подростки из города Чехов организовали «повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», получив соответствующий заказ через Telegram от неустановленных лиц. За диверсию им пообещали денежное вознаграждение, утверждают в ФСБ.

В ведомстве отметили, что действия школьников могут квалифицироваться либо по ст. 205 УК (террористический акт) или по ст. 281 УК (диверсия). Уголовная ответственность по этим статьям наступает в том числе для подростков, достигших 14-летнего возраста. Размер наказания варьируется от десяти лет до пожизненного срока.

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В начале января сотрудники ФСБ задержали троих жителей Челябинской области также по подозрению в диверсии. По данным ведомства, они пытались вывести из строя подстанцию на Южно-Уральской железной дороге. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на диверсию), фигуранты дела арестованы на два месяца.

В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного срока за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям. Соавтор поправок, депутат Госдумы Василий Пискарев указывал, что в России в 2022 году резко выросло число диверсий. В 2021 году был только один такой случай, тогда как в 2022 году — 21, рассказывал парламентарий.

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Теги
Яна Ломакина
ФСБ диверсия железная дорога теракт Свердловская область
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