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В Челябинской области задержали трех человек при попытке диверсии

В Челябинской области при попытке диверсии на железной дороге задержали трех человек
В отношении троих задержанных возбуждено дело о покушении на диверсию, челябинский суд отправил их под арест
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Челябинской области, которые пытались вывести из строя подстанцию на Южно-Уральской железной дороге, сообщает ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Факт задержания трех человек агентствам подтвердили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Трех мужчин задержали с поличным на одной из железнодорожных станций в Челябинской области. «На месте происшествия изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон, горелка и другие предметы», — сказал собеседник ТАСС.

Как пишут агентства, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст. 281 УК России (Покушение на диверсию), фигуранты дела арестованы на два месяца решением Центрального районного суда Челябинска.

В ноябре ФСБ сообщала о пресечении в Воронежской области попытки совершения диверсии «сторонниками украинской националистической идеологии». Их целью, по утверждению ведомства, были военные и энергетические объекты в регионе. Руководитель группы и двое его сообщников при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены, заявляли в спецслужбе.

В декабре «РИА Новости» без указания источника сообщали о задержании в Бердянске двух местных жителей, которые совершили диверсии на железной дороге. В отношении них возбудили уголовное дело по статье ч. 1. ст. 281 УК РФ (Диверсия).

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного срока за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям. Соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс разработали в начале декабря, ее авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры думских фракций и другие депутаты.

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Соавтор принятых поправок, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев во время рассмотрения законопроекта указывал, что в России в 2022 году резко выросло число диверсий. В 2021 году был только один такой случай, тогда как в 2022 году — 21, рассказывал депутат.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Челябинская область диверсия железная дорога ФСБ
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