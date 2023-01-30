ФСБ задержала трех восьмиклассников за диверсию на железной дороге

Три восьмиклассника из города Чехов, как утверждают в ФСБ, получили заказ на совершение диверсии на железной дороге. Теперь им грозит от десяти лет лишения свободы до пожизненного срока

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

ФСБ отчиталась о задержании в Подмосковье трех восьмиклассников, которых обвиняют в совершении диверсии, говорится в сообщении ведомства. В спецслужбе отметили, что по статьям о диверсиях и терроризме предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста.

Подростки — жители города Чехов. По версии спецслужбы, они организовали «повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», получив соответствующий заказ через Telegram. За диверсию, утверждают в ФСБ, им пообещали денежное вознаграждение.

«Учащиеся 8 класса посредством мессенджера Telegram вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за денежное вознаграждение предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД. Получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств», — сообщили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что действия школьников могут квалифицироваться либо по ст. 205 УК (Террористический акт) или по ст. 281 УК (Диверсия). Уголовная ответственность по этим статьям наступает в том числе для подростков, достигших 14-летнего возраста. Размер наказания варьируется от 10 лет до пожизненного срока.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного срока за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям. Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и группа других депутатов.

В начале января ФСБ сообщала о попытке диверсии на железной дороге. Это произошло в Челябинской области. Там три местных жителя пытались вывести из строя подстанцию на Южно-Уральской железной дороге.