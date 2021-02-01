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Отравление Навального ,  
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МВД перекроет несколько улиц в Москве в день суда по делу Навального

Несколько улиц будут перекрыты в районе Мосгорсуда, где будет рассматриваться требование ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В Москве 2 февраля будет ограничено движение по нескольким улицам в районе Мосгорсуда, говорится в сообщении столичного управления МВД. Завтра в суде пройдет выездное судебное заседание по делу Алексея Навального.

Проектируемый проезд № 917 от 1-й улицы Бухвостова до улицы Богородский вал будет закрыт с полуночи 2 февраля. Остальные улицы закроются для движения с 09:00. Это:

  • 3-я улица Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда № 917;
  • 1-я улица Бухвостова от 3-ей улицы Бухвостова до 2-й улицы Бухвостова.

Открытой для движения останется Краснобогатырская улица.

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Алексей Навальный во время рассмотрения апелляции на решение о продлении срока заключения

В Мосгорсуде 2 февраля будет рассматриваться требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Изначально заседание планировалось провести в здании Симоновского суда. Однако за день до назначенной даты в суде сообщили, что заседание Симоновского суда будет организовано в выездном режиме. В пресс-службе объяснили это тем, что в суд поступило большое заявок от журналистов, которые будут освещать процесс, и перенос места необходим для того, чтобы соблюсти требования по социальной дистанции. В здание Мосгорсуда допустят только участников заседания и по одному журналисту от каждого аккредитованного СМИ. Заседание начнется в 11:00 мск 2 февраля. Навальный будет присутствовать на заседании лично.

Алексей Навальный был арестован в середине января сразу после приезда из Германии, где он находился на протяжении почти пяти месяцев и проходил курс лечения после отравления. Власти ФРГ заявляли, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». В Москве в ответ говорили, что до отправки в ФРГ в организме оппозиционера следов отравляющих веществ обнаружено не было. Суд арестовал Навального на 30 суток. По версии ФСИН, Навальный неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, что он обязан был делать как осужденный условно, в том числе в течение того времени, что он был в ФРГ.

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Алексей Навальный

Испытательный срок Навального касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу оппозиционер был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег Навальный тогда же получил 3,5 года колонии. Навальный не признал свою вину, связывая уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок для Алексея Навального был продлен — он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.

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Авторы
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