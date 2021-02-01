МВД перекроет несколько улиц в Москве в день суда по делу Навального

Несколько улиц будут перекрыты в районе Мосгорсуда, где будет рассматриваться требование ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный

Алексей Навальный (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В Москве 2 февраля будет ограничено движение по нескольким улицам в районе Мосгорсуда, говорится в сообщении столичного управления МВД. Завтра в суде пройдет выездное судебное заседание по делу Алексея Навального.

Проектируемый проезд № 917 от 1-й улицы Бухвостова до улицы Богородский вал будет закрыт с полуночи 2 февраля. Остальные улицы закроются для движения с 09:00. Это:

3-я улица Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда № 917;

1-я улица Бухвостова от 3-ей улицы Бухвостова до 2-й улицы Бухвостова.

Открытой для движения останется Краснобогатырская улица.