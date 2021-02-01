Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Заместитель председателя Совета безопасности, экс-президент Дмитрий Медведев в интервью нескольким российским СМИ назвал оппозиционера Алексея Навального «политическим проходимцем».

«Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», — заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, сейчас действия оппозиционера стали «еще более циничными и разнузданными, чем раньше». Так, бывший президент назвал неприемлемым «вытаскивать» людей на улицы в период пандемии на несогласованные акции протеста для достижения политических целей.

Медведев назвал недопустимыми призывы к несовершеннолетним приходить на акции протеста. Он рассказал, что видел в соцсетях большое число молодых людей, которые реагируют на подобные призывы. «Потому что такой период, все являются радикалами во взглядах», — пояснил зампредседателя Совбеза.