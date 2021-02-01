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Отравление Навального ,  
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Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Заместитель председателя Совета безопасности, экс-президент Дмитрий Медведев в интервью нескольким российским СМИ назвал оппозиционера Алексея Навального «политическим проходимцем».

«Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», — заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).

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По его мнению, сейчас действия оппозиционера стали «еще более циничными и разнузданными, чем раньше». Так, бывший президент назвал неприемлемым «вытаскивать» людей на улицы в период пандемии на несогласованные акции протеста для достижения политических целей.

Медведев назвал недопустимыми призывы к несовершеннолетним приходить на акции протеста. Он рассказал, что видел в соцсетях большое число молодых людей, которые реагируют на подобные призывы. «Потому что такой период, все являются радикалами во взглядах», — пояснил зампредседателя Совбеза.

Комментируя отравление Навального, Медведев заявил, что тот здоров. «Поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны», — добавил политик. В том случае, если разобраться в ситуации все же потребуется, российская сторона будет ждать данные о его здоровье от зарубежных партнеров, которые до сих пор их не предоставили. После получения этой информации можно будет принимать «какие-то процессуальные решения», заключил Медведев.

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Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по прилете из Германии, где он в течение четырех месяцев проходил лечение после отравления. Его доставили во второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки, где на следующий день прошло выездное заседание суда. Суд арестовал оппозиционера на 30 дней.

Федеральная служба исполнения наказаний обвиняет Навального в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и требует заменить условный срок — 3,5 года — на реальный. Ходатайство будет рассмотрено 2 февраля. Сторонники Навального призвали россиян выходить на акции протеста 23 января.

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Так, в прошлое воскресенье в десятках городах России прошли несогласованные акции протеста. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны более 4 тыс. человек, 1,5 тыс. из которых — в столице. В результате возбудили более 20 уголовных дел, в том числе по статьям о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, хулиганстве, умышленном повреждении или уничтожении имущества.

Через неделю, 31 января, в российских городах вновь прошли несогласованные с властями протестные акции в поддержку Навального. По данным «ОВД-Инфо», в этот раз задержали свыше 5 тыс. человек, в том числе 1653 человека в Москве и 1159 в Санкт-Петербурге.

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