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Пандемия коронавируса ,  
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В Японии выявили новый очаг заражения «британским» штаммом коронавируса

В Японии выявили пятерых зараженных «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает газета Nikkei.

Больных зафиксировали в Сайтаме и Токио, это мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Из них трое в Сайтаме контактировали по работе с ранее выявленными носителями штамма. Всех новых зараженных госпитализировали.

Британский штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы
Общество
Фото:Alexander Koerner / Getty Images

Власти Великобритании заявили о появлении мутации коронавируса 14 декабря. Ученые утверждали, что он заразнее прежних вариантов на 50–70%. Правительственный советник Великобритании Патрик Валланс заявил, что мутация также повысила смертность от коронавирусной инфекции на 30%.

На территорию Японии «британский» штамм впервые попал в конце декабря 2020-го. Тогда в стране зафиксировали пятерых заболевших, все они вернулись из Британии. К настоящему моменту число зараженных «британским» штаммом в Японии выросло до 64 человек.

Всего с начала пандемии число заболевших COVID-19 в Японии составило 387 229 человек. Умерли 5 688 человек.

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В России «британский» штамм впервые зарегистрировали в конце 2020-го у россиянина, вернувшегося из Великобритании. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что новый вид вируса более заразен, но он не делает течение COVID-19 тяжелее.

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Источник: JHU
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