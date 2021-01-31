В Японии выявили новый очаг заражения «британским» штаммом коронавируса

В Японии выявили пятерых зараженных «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает газета Nikkei.

Больных зафиксировали в Сайтаме и Токио, это мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Из них трое в Сайтаме контактировали по работе с ранее выявленными носителями штамма. Всех новых зараженных госпитализировали.

Власти Великобритании заявили о появлении мутации коронавируса 14 декабря. Ученые утверждали, что он заразнее прежних вариантов на 50–70%. Правительственный советник Великобритании Патрик Валланс заявил, что мутация также повысила смертность от коронавирусной инфекции на 30%.

На территорию Японии «британский» штамм впервые попал в конце декабря 2020-го. Тогда в стране зафиксировали пятерых заболевших, все они вернулись из Британии. К настоящему моменту число зараженных «британским» штаммом в Японии выросло до 64 человек.