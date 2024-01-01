«Фонтанка» сообщила о задержании около 3 тыс. мигрантов в новогоднюю ночь

На 600 человек составили административные протоколы за нарушение миграционного законодательства, еще 100 могут выдворить из России. Задержания проходили в Петербурге

Санкт-Петербург (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь задержали около 3 тыс. мигрантов, их доставили из центра города в отделы полиции, пишут «Фонтанка» и портал 78.ru. Последний также опубликовал видео с людьми в автобусе, рядом с которым дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Более 600 человек из числа задержанных, по данным «Фонтанки», находились в стране с нарушением миграционного законодательства, на них составили административные протоколы. Свыше 100 человек могут быть выдворены, отмечается в заметке.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы в России регулярно проводят рейды, нацеленные на выявление нарушений миграционного законодательства. В середине декабря в Петербурге проверке со стороны полиции подверглись почти 5 тыс. мигрантов, половину из них доставили в отделение, где выяснилось, что более 1 тыс. — нелегалы.

Рейды также проводятся по выявлению иностранцев, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет в установленном законом порядке. Так, летом в Петербурге были задержаны более 100 человек, после чего их направили в военкомат. Аналогичные мероприятия проводятся в Москве: как писал РБК, в конце декабря в районе рынка «Садовод» задержали шесть человек, которых потом доставили в столичные военкоматы.

Тему миграции на прямой линии в конце прошлого года поднимал президент Владимир Путин. Он заявил, что привлекать мигрантов нужно, но в первую очередь Россия заинтересована в высококвалифицированной рабочей силе. Глава государства также отмечал, что нужен специальный орган, который будет заниматься миграционными вопросами. До 2016 года это было в обязанностях ФМС, которую в итоге упразднили, а ее полномочия передали МВД.