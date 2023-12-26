Военное следствие задержало у «Садовода» мигрантов с российским паспортом

Фото: источник в СК

Во вторник, 26 декабря, сотрудники 51-го военного следственного отдела СК совместно с сотрудниками УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержали шестерых мигрантов, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет. Об этом РБК сообщил источник, близкий к СК, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом мероприятий.

Собеседник отметил, что все они были задержаны на территории Юго-Восточного округа Москвы, в районе рынка «Садовод». «Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», — отметил источник.

По его словам, военные следователи активно работают над выявлением граждан, которые прибывают в столичный регион на заработки, получают гражданство, но не встают на учет в военкомат.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Ранее РБК сообщал, что в Санкт-Петербурге в августе этого года сотрудники полиции выявили на Софийской овощной базе более сотни мигрантов с российскими паспортами и «практически всех» доставили в районный военкомат для постановки на воинский учет. Тогда в МВД говорили, что теперь профилактические рейды по соблюдению миграционного законодательства полиция Петербурга дополнили «новой опцией» — проверкой, исполняют ли мигранты с российскими паспортами обязанности воинской службы.