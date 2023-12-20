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Патриарх Кирилл заявил о риске потери России из-за наплыва мигрантов

Патриарх Кирилл: из-за наплыва мигрантов есть риск потерять Россию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Если число мигрантов, которые не говорят на русском языке и не уважают культуру страны увеличить, Россия может быть «потеряна», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, за последний год ситуация с «инокультурными» мигрантами, которые «не предпринимают усилия» для интеграции в российское общество, ухудшилась.

«Стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочных экономических выгод не должно привлекать в наше отечество огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам», — подчеркнул патриарх.

Он призвал власти помнить, что если эта тенденция сохранится «мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ».

Путин предложил начинать адаптацию мигрантов к России еще у них на родине
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Во время прямой линии в середине декабря президент Владимир Путин сообщил, что в России по разным подсчетам, свыше 10 млн мигрантов. Он отметил, что не следует игнорировать интересы коренного населения страны, но и для мигрантов нужно создавать «нормальные человеческие условия».

Ранее президент предложил готовить трудовых мигрантов к жизни в России заранее. Он напомнил, что все приехавшие должны уважать российские обычаи и традиции, а также знать и соблюдать законы.

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Теги
патриарх Кирилл РПЦ мигранты
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