В России вырос предельный размер налогового вычета на лечение и обучение

Предельная сумма расходов, с которых можно получить 13%-ный налоговый вычет на лечение, собственное обучение и покупку лекарств, с 1 января выросла со ₽120 тыс. до ₽150 тыс. Сумма возврата за обучение ребенка выросла до ₽110 тыс.

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С 1 января в России вступил в силу закон об увеличении предельного размера социальных налоговых вычетов, среди которых вычеты на лечение, покупку лекарств и обучение.

Так, лимит вычета из налогооблагаемого дохода на лечение, покупку медикаментов и собственное обучение вырос со 120 до 150 тыс. руб. Максимальный размер вычета на обучение ребенка вырос более чем в два раза — с 50 до 110 тыс. руб.

Таким образом, предельный размер суммы возврата за лечение за год составит 19,5 тыс. руб. вместо 15,6 тыс. За оплату обучения ребенка можно будет вернуть до 14,3 тыс. руб. вместо 6,5 тыс. руб.

Социальные налоговые вычеты предоставляются физическим лицам в сумме расходов, фактически произведенных налогоплательщиком в конкретном налоговом периоде. Вычеты можно получить как у работодателя в течение налогового периода, так и в налоговом органе при представлении декларации формы 3-НДФЛ по окончании налогового периода.

В минувшем феврале о необходимости увеличить социальные налоговые вычеты (до этого времени верхняя планка была ограничена суммой 120 тыс. руб. за календарный год) заявил президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. Глава государства тогда подчеркнул, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность и чтобы тот предоставлялся в «проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан». В апреле соответствующий закон приняла Госдума.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ноябрьском интервью РБК говорил, что одной из главных задач его ведомства является ускорение процесса налоговых вычетов за счет автоматизации. По его словам, по НДФЛ уже сократили сроки возврата денег, а по НДС более 80% возвращают в течение месяца. Социальные вычеты в упрощенном порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 года, добавил Егоров.