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Экономика ,  
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Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение

Протестировать информационную систему и каналы связи в налоговой службе рассчитывают в 2024 году. Социальные вычеты в упрощенном порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 года
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК рассказал, что его ведомство сейчас работает над упрощенным порядком  вычета за спорт, лечение и обучение.

«Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача — максимально ускорить процесс за счет автоматизации. Теперь идем дальше — принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее», — сказал Егоров.

По словам главы ФНС, социальные вычеты в упрощенном порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 года.

Егоров также отметил, что по НДФЛ уже сократили сроки возврата денег, а по НДС больше 80% возвращают в течение месяца

Упростить получение социальных налоговых вычетов без обязательного заполнения налоговой декларации правительство предлагало в декабре 2014 года. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в 2015 году, а в 2022 году к уже имеющимся на тот момент добавились вычеты за спортивно-оздоровительные услуги. Чтобы их оформить нужно подтвердить получение услуг с помощью документов, подтверждающих расходы: копий договоров и кассовых чеков об оплате услуг. В ФНС рассчитывают освободить граждан от этой необходимости.

В феврале этого года о необходимости увеличить социальные налоговые вычеты (до этого времени верхняя планка была ограничена суммой в 120 тыс. руб за календарный год) заявил Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. Глава государства тогда подчеркнул, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в «проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан».

В апреле соответствующий закон приняла Госдума. Речь шла об увеличении размера социальных налоговых вычетов по расходам на образование, лечение и покупку лекарств (с ограничением верхней планки в 150 тыс. руб).

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Теги
ФНС Даниил Егоров налоги фитнес налоговый вычет

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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