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СМИ узнали об аллергии у медика после прививки вакциной Pfizer от COVID

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Cильная аллергическая реакция проявилась у одного из медицинских работников в Нью-Йорке после прививки против коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной американской компании Pfizer. Об этом сообщает газета Newsweek со ссылкой на источники.

По данным издания, после инцидента медик был госпитализирован. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Как сообщили собеседники издания, это первый случай выявления аллергической реакции на препарат в городе. При этом место и время проведения вакцинации не уточняется.

«Вакцины, действительно, имеют побочные эффекты и аллергические реакции, хотя и встречаются редко, но могут иметь место. Мы также знаем, что на основании клинических испытаний и сообщений о побочных эффектах в других юрисдикциях, такие реакции редки, но были зарегистрированы с вакциной Pfizer», — говорится в заявлении Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка.

В ведомстве посоветовали медработникам наблюдать за реакцией организма пациентов на вакцину сразу после введения препарата в течение 15 минут. В случае введения вакцины пациентам с историей аллергических реакций специалисты рекомендовали наблюдать за пациентом в течение 30 минут после введения препарата.

В ЕС одобрили применение вакцины Pfizer от коронавируса
Общество
Фото:Stephen Dunn / Reuters

Это не первый случай аллергии на вакцину Pfizer. В начале декабря похожие инциденты произошли с двумя пациентами в Великобритании, которым сделали прививки вакциной от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Тогда власти страны выпустили заявление, в котором предостерегли от вакцинации всех склонных к сильным аллергическим реакциям.

Впоследствии сильную аллергическую реакцию зафиксировали у медработницы из штата Аляска, которой также сделали прививку от COVID-19. Тогда реакция наступила через десять минут после введения препарата. При этом в анамнезе девушки не сообщалось о склонности к аллергии. Женщина была госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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