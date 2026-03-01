Операция США против Ирана

В Иране рассказали, как умер верховный лидер Али Хаменеи

Fars: Хаменеи умер в своей резиденции в Тегеране за работой

Входит в сюжет
В этой статье

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране, сообщает иранское агентство Fars.

«В момент своей гибели он исполнял свои служебные обязанности и находился на своем рабочем месте (в своем кабинете)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что аятолла погиб рано утром в субботу, 28 февраля.

Нападение на Хаменеи агентство назвало «трусливым», уточнив, что ранее публиковавшиеся в прессе утверждения о том, что лидер Ирана скрывался в безопасном месте, являются несостоятельными.

Гибель Хаменеи погиб в ходе операции США и Израиля также подтвердили иранские агентства Tasnim, IRNA, ISNA и Mehr.

После смерти аятоллы правительство республики объявило 40-дневный траур и семь дней государственных выходных.

В субботу, 28 ноября, о «множественных признаках», указывающих на смерть лидера Ирана, также сообщал израильский премьер Биньямин Нетаньяху, заявивший, что Тель-Авив выбрал резиденцию Хаменеи в качестве цели и она была разрушена. 

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Али ХаменеиИранТегеранрезиденциягибель
Али Хаменеи
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939