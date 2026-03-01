В Иране рассказали, как умер верховный лидер Али Хаменеи Fars: Хаменеи умер в своей резиденции в Тегеране за работой

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране, сообщает иранское агентство Fars.

«В момент своей гибели он исполнял свои служебные обязанности и находился на своем рабочем месте (в своем кабинете)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что аятолла погиб рано утром в субботу, 28 февраля.

Нападение на Хаменеи агентство назвало «трусливым», уточнив, что ранее публиковавшиеся в прессе утверждения о том, что лидер Ирана скрывался в безопасном месте, являются несостоятельными.

Гибель Хаменеи погиб в ходе операции США и Израиля также подтвердили иранские агентства Tasnim, IRNA, ISNA и Mehr.

После смерти аятоллы правительство республики объявило 40-дневный траур и семь дней государственных выходных.

В субботу, 28 ноября, о «множественных признаках», указывающих на смерть лидера Ирана, также сообщал израильский премьер Биньямин Нетаньяху, заявивший, что Тель-Авив выбрал резиденцию Хаменеи в качестве цели и она была разрушена.