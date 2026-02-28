Tasnim сообщило о продолжении работы Хаменеи на фоне данных о его смерти

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уверенно руководит ситуацией на поле боя, сообщило в телеграм-канале иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к офису аятоллы.

«Верховный лидер твердо и уверенно руководит ситуацией на поле боя», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи также сообщил Sky News, что Хаменеи жив и находится в безопасности.

Ранее о смерти верховного лидера Ирана в результате совместной операции США и Израиля сообщили Fox News, израильский «12 канал», Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, а также Axios cо ссылкой на источник.

Как передает Axios, о смерти Хаменеи сообщил представителям Вашингтона посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. По информации источника CNN, Тель-Авив получил фотографии тела Хаменеи.

Также о множестве признаков, указывающих на смерть аятоллы, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что резиденция Хаменеи в Тегеране разрушена.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Арагчи ранее заявлял, что, по имеющимся у него сведениям, Хаменеи жив.

Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде, великим аятоллой его провозгласили в 1994 году. С тех пор он неоднократно критиковал американские власти, а в 2014 году назвал Соединенные Штаты «символом тирании против всего человечества».

Американский лидер Дональд Трамп, объявляя о начале военных действий против Тегерана, назвал действующее иранское руководство — «сборищем жестоких и опасных людей», чья деятельность угрожает США.