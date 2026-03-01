Операция США против Ирана

CNN раскрыл число пострадавших в Израиле из-за иранской атаки

Входит в сюжет
В этой статье

В результате ударов Ирана по Израилю в субботу, 28 февраля, погиб один человек, еще 121 пострадали, сообщает CNN со ссылкой на данные «Маген Давид Адом» (израильская национальная медицинская служба).

По информации медслужбы, большинство пострадавших находятся в легком состоянии, два — в среднем. Погибла женщина в возрасте пятидесяти лет.

Ранее The Times of Israel сообщил, что при ударе иранской баллистической ракетой по Тель-Авиву в ночь на 1 марта пострадали около 20 человек.

По данным Bhol, что удар ракеты пришелся на два здания.

Израильская актриса и дочь главы МИД Израиля Гидеона Саара Алона опубликовала в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) фотографию своей квартиры, поврежденной ракетой. На кадрах видны выбитое окно и усеянный осколками стекла пол.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Плугина Ирина
ИзраильИранпострадавшие