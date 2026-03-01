CNN раскрыл число пострадавших в Израиле из-за иранской атаки

В результате ударов Ирана по Израилю в субботу, 28 февраля, погиб один человек, еще 121 пострадали, сообщает CNN со ссылкой на данные «Маген Давид Адом» (израильская национальная медицинская служба).

По информации медслужбы, большинство пострадавших находятся в легком состоянии, два — в среднем. Погибла женщина в возрасте пятидесяти лет.

Ранее The Times of Israel сообщил, что при ударе иранской баллистической ракетой по Тель-Авиву в ночь на 1 марта пострадали около 20 человек.

По данным Bhol, что удар ракеты пришелся на два здания.

Израильская актриса и дочь главы МИД Израиля Гидеона Саара Алона опубликовала в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) фотографию своей квартиры, поврежденной ракетой. На кадрах видны выбитое окно и усеянный осколками стекла пол.