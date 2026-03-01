Власти ОАЭ возьмут на себя расходы по размещению застрявших пассажиров

Операция США против Ирана

Власти ОАЭ возьмут на себя расходы на размещение и проживание пассажиров, чьи перелеты были перенесены или задержаны на фоне атак Ирана, а также обеспечат им предоставление базовых услуг, сообщило Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA), передает Sharjah 24.

По информации GCAA, за последние часы аэропорты страны и национальные авиакомпании обслужили около 20 тыс. пассажиров, чьих рейсов коснулись корректировки. Им предоставили временное размещение, питание и напитки, а также организовали процедуры перебронирования.

Пассажирам рекомендовали следить за официальными сообщениями и уточнять информацию о вылетах у своих авиакомпаний.

Все рейсы в международном аэропорту Дубая (DXB) и авиахабе Dubai World Central — Аль-Мактум (DWC) приостановлены. Текущей ночью беспилотник атаковал воздушную гавань Дубая, в результате чего пострадали четыре человека. Аэропорт получил незначительные повреждения.

На фоне атаки беспилотника на аэропорт в ОАЭ власти начали рассылать СМС-оповещения о ракетной опасности.

Позже дрон атаковал пятизвездочный отель Бурдж-альАраб, в результате чего одна из самых высоких гостиниц мира загорелась.

