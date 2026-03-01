В ОАЭ начали эвакуировать отель на фоне атаки дрона

В ОАЭ начали рассылать экстренные СМС-оповещения о возможной ракетной опасности, сообщает корреспондент РБК. Рассылка приходит в том числе на иностранные сим-карты, в Абу-Даби проводится эвакуация отеля.

«В связи с текущей ситуацией и возможной ракетной угрозой немедленно укройтесь в ближайшем безопасном здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Ожидайте дальнейших инструкций», — говорится в сообщении.

Как сообщил корреспондент РБК, эвакуация в отеле Rixos Marina в Абу-Даби началась через 10-15 минут после поступления сигнала тревоги.

«Люди выходят стройными рядами. В целом, паники никакой нет», — отметил он.

После начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана посольство России в ОАЭ призвало находящихся в стране россиян воздержаться от дальних поездок и посещения мест массового скопления людей, сообщает пресс-служба МИД России.

Российских туристов также призвали сохранять спокойствие и бдительность на фоне эскалации в регионе. Посольство, как заверили дипломаты, работает в штатном режиме.

