Четыре человека пострадали при ударе БПЛА по аэропорту Дубая

Четыре человека пострадали в результате удара БПЛА по аэропорту Дубая, сообщили власти города.

«Четыре человека получили травмы и им была оказана немедленная медицинская помощь», — говорится в сообщении в Х.

Текущей ночью международный аэропорт Дубая получил повреждения в результате атаки иранского беспилотника. Представители воздушной гавани подтвердили удар, отметив, что аэропорт получил незначительные повреждения.

Все рейсы в международном аэропорту Дубая (DXB) и авиахабе Dubai World Central — Аль-Мактум (DWC) приостановлены, следует из информации, опубликованной на сайте управления аэропортов.

На фоне атаки в ОАЭ начали рассылать СМС-оповещения о ракетной опасности, сообщил корреспондент РБК. Он рассказал об эвакуации в отеле Rixos Marina в Абу-Даби, начавшейся через несколько минут после поступления сигнала тревоги

