Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи

В результате операции США и Израиля были убиты ряд высокопоставленных иранских чиновников, среди них — верховный лидер Али Хаменеи, сообщает израильский «12 канал» и Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, а также Axios cо ссылкой на источник.

По данным Axios, о смерти верховного лидера Ирана сообщил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер нескольким высокопоставленным лицам в Вашингтоне.

Ранее о том, что есть множество признаков смерти Хаменеи сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, в ходе операции США и Израиля резиденция иранского лидера в Тегеране оказалась разрушена.

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что, насколько ему известно, Хаменеи жив.

Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде — втором по численности населения городе Ирана. Великим аятоллой его провозгласили в 1994 году. С того момента он неоднократно критиковал американские власти, а в 2014 году назвал США «символом тирании против всего человечества».

Президент США Дональд Трамп, объявляя о начале военных действий против Ирана, назвал действующее иранское руководство — «сборищем жестоких и опасных людей». По его словам, враждебная деятельность властей Ирана напрямую угрожала Соединенным Штатам.





Материал дополняется