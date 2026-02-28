Операция США против Ирана

Сын последнего шаха Ирана предрек силовикам потопление с кораблем Хаменеи

Военные и силовики «потонут вместе с кораблем Хаменеи и его рушащимся режимом», если не поддержат иранский народ, заявил Реза Пехлеви. Он назвал удары Израиля и США по Ирану «гуманитарной интервенцией»

Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Реза Пехлеви (Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press)

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, живущий за границей, обратился в X к военным и силовикам с призывом поддержать народ и помочь «обеспечить стабильный и безопасный переход» власти, в противном случае, предупредил он, «вы потонете вместе с кораблем Хаменеи и его рушащимся режимом». Аятолла Али Хаменеи — верховный лидер Ирана с 1989 года.

Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году в результате исламской революции.

Пехлеви назвал удары Израиля и США по Ирану «гуманитарной интервенцией», целью которой, по его словам, является режим, а не сама страна и иранцы. Он подчеркнул, что окончательная победа за народом, и призвал соотечественников вскоре вернуться на улицы.

«Прошу вас пока оставаться дома, сохранять спокойствие и беречь себя. Будьте бдительны и готовы вернуться на улицы для финальной акции в подходящее время, о котором я вам сообщу», — говорится в его обращении.

Сын последнего шаха также обратился к американскому президенту Дональду Трампу, заявив: «Уважаемый народ Ирана, несмотря на жестокие репрессии и убийства, совершаемые этим режимом, мужественно держался почти два месяца. Прошу вас проявить максимальную осторожность для сохранения жизней мирных жителей и моих соотечественников. Народ Ирана — ваши союзники и союзники свободного мира, и он не забудет вашу помощь в самый сложный период современной истории Ирана».

Иран «очень близок к окончательной победе», убежден Пехлеви. «Я надеюсь как можно скорее быть с вами, чтобы вместе мы могли вернуть Иран и восстановить его», — заключил он.

Пехлеви поддержал масштабные протесты в Иране, вспыхнувшие в декабре на фоне глубокого экономического кризиса, и приветствовал «четкую и твердую поддержку» иранских протестующих со стороны Трампа, пообещавшего вмешаться, если протесты будут подавляться с помощью силы. Реза Пехлеви тогда заявил, что стране нужна «объединяющая фигура, которая поможет осуществить переход от тирании к демократическому будущему», и что такой фигурой мог бы стать он сам. Он назвал себя «проводником национального перехода к демократии».

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Трамп объявил о «масштабной и непрерывной» операции в стране. Источники The Wall Street Journal рассказали, что израильские удары были нацелены на руководство страны, включая Хаменеи, президента Масуда Пезешкиана и др. По данным Reuters, верховного лидера перевезли из Тегерана в безопасное место.

