Хакеры Израиля разместили в приложении для молитв призыв к военным Ирана

Иранские пользователи приложения BadeSaba Calendar, определяющего время молитв, получили антиправительственные сообщения с фразой «Помощь прибыла» на персидском языке и призывом к военным присоединиться к «освободительным силам»

Израильские хакеры взломали иранское мобильное приложение BadeSaba Calendar, определяющее время молитв, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно скриншотам в соцсетях, пользователи приложения утром в субботу, 28 февраля, получили уведомления с призывом к военнослужащим страны перейти на другую сторону и присоединиться к борьбе за «освобождение страны». Сообщения были на персидском языке и, в частности, содержали фразу «Помощь прибыла».

BadeSaba Calendar — мобильное приложение для мусульман, предназначенное для определения времени ежедневных молитв, исламского календаря и религиозных праздников. Оно широко используется в Иране и содержит функции уведомлений о времени намаза, а также религиозные и календарные напоминания. Приложение распространяется через магазины мобильных приложений и насчитывает миллионы загрузок, что делает его одним из популярных исламских сервисов среди иранских пользователей.

По информации израильского издания The Jerusalem Post, в одном из сообщений было написано: «Ради свободы иранских братьев и сестер, это призыв ко всем репрессивным силам — отложите оружие или присоединяйтесь к освободительным силам. Только так ты сможешь спасти свою жизнь ради Ирана»

«Неясно, кто ответственен за взлом», — прокомментировало ситуацию израильское издание.

Утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удары по территории Ирана. После этого президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Тегерана, связав ее с провалом переговоров по иранской ядерной программе и необходимостью защиты граждан США. Одной из целей операции обозначено поражение объектов иранской ракетной промышленности.

В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, включая центр обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне и авиабазы в ОАЭ, Кувейте и Катаре. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), было выпущено около 1,2 тыс. ракет.

По информации Красного Полумесяца, приведенной агентством ISNA, в результате ударов США и Израиля по Ирану погибли 201 человек, более 740 пострадали.

На фоне эскалации Израиль, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман закрыли воздушное пространство. По данным высокопоставленного американского чиновника, операция США и Израиля предусматривает авиаудары по Ирану продолжительностью не менее пяти дней, передает Axios.