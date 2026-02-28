Операция США против Ирана

Пентагон опубликовал кадры ударов по целям в Иране

Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х опубликовало видео ударов по целям в Иране.

«Как заявил президент, наша цель — защитить американский народ, устранив неминуемую угрозу со стороны иранского режима. Президент отдал приказ о принятии решительных мер. Силы CENTCOM наносят сокрушительный и неумолимый удар», — говорится в сообщении Пентагона.

Утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Тегерана, обвинив республику в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против Вашингтона и их союзников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала удар крупнейшим за всю историю ВВС страны.

Материал дополняется

