Пентагон опубликовал кадры ударов по целям в Иране
Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х опубликовало видео ударов по целям в Иране.
«Как заявил президент, наша цель — защитить американский народ, устранив неминуемую угрозу со стороны иранского режима. Президент отдал приказ о принятии решительных мер. Силы CENTCOM наносят сокрушительный и неумолимый удар», — говорится в сообщении Пентагона.
Утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Тегерана, обвинив республику в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против Вашингтона и их союзников.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала удар крупнейшим за всю историю ВВС страны.
Материал дополняется
Авторы