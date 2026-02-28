Операция США против Ирана

Красный Полумесяц назвал число погибших после ударов по Ирану

В результате атаки США и Израиля на Иран погибли 201 человек, более 740 получили ранения, сообщил представитель Красного Полумесяца Моджтаба Халиди, передает иранское агентство ISNA.

По его данным, всего в результате атаки пострадали 24 провинции страны. Красный Полумесяц, заверила Халиди, находится в состоянии повышенной готовности— на местах происшествий находятся более 220 оперативных групп,спасательные операции продолжаются.

Утром 28 февраля Израиль объявил о нанесении «превентивного удара» по Ирану.Взрывы раздались в ряде городов республики, включая столицу — Тегеран. Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную военную операцию. Израиль назвал ее «Львиным рыком», Пентагон — «Эпической яростью».

Вскоре посольство России в Тегеране сообщило, что информация о жертвах и раненых среди россиян дипмиссии пока не поступала. Позднее в Иране почти полностью пропал интернет, уровень подключения к сети ближе к 15:00 мск в стране составил всего 4%.

