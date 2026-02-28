Степашин объяснил, почему Россия не наносит удары по центру Киева

Киев, Украина (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Входит в сюжет Военная операция на Украине В этой статье

Российские военные не наносят удары по центру Киева из-за порядочности и стратегического расчета президента Владимира Путина, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Сергей Степашин.

Степашина удивило то, что Путин не делает «резких движений» в вопросе нанесения ударов по центральным улицам украинской столицы, включая улицу Банковую, где расположен офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Можно было бы и по Киеву лупануть, и по Банковой лупануть. Многие говорят: «Давайте, давайте, давайте». Он [Путин] держит, держит, держит», — подчеркнул экс-премьер, процитировав поэму Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Наши топоры лежали — до поры».

По мнению экс-премьера, центр Киева остается целым благодаря воспитанию, порядочности и «разумному расчету» российского лидера. «Мы не должны разрывать все. История этому учит», — резюмировал Степашин.

В 2022 году Зеленский заявил, что в случае удара России по центру принятия решений на улице Банковой мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю.

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал, что все понимают, каким будет ответ Москвы на попытку Украины атаковать Кремль.

Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов призвал Россию и Украину не наносить удары по центрам принятия решений друг друга. По его словам, во время вооруженного конфликта должны действовать определенные правила, соблюдать которые важно в условиях сложных мирных переговоров.