Обстановка в аэропорту Дубая, где приостановили полеты. Видео

Обстановка в аэропорту Дубая, где приостановили полеты после ударов Ирана

В Дубае аэропорт приостановил отправку и прием рейсов после ударов Ирана по базам США в стране. На видео, которое сняли очевидцы, видны собравшиеся в зале ожидания люди.

Иран сообщал, что наносил удары по авиабазам в ОАЭ в ответ на атаку Ирана со стороны Израиля и США.

На фоне атак на Иран и ответов Ирана российские авиакомпании отменили или перенесли рейсы в Иран и другие страны в регионе.

