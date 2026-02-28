Обстановка в аэропорту Дубая, где приостановили полеты. Видео Обстановка в аэропорту Дубая, где приостановили полеты после ударов Ирана

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

В Дубае аэропорт приостановил отправку и прием рейсов после ударов Ирана по базам США в стране. На видео, которое сняли очевидцы, видны собравшиеся в зале ожидания люди.

Иран сообщал, что наносил удары по авиабазам в ОАЭ в ответ на атаку Ирана со стороны Израиля и США.

На фоне атак на Иран и ответов Ирана российские авиакомпании отменили или перенесли рейсы в Иран и другие страны в регионе.