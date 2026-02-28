Трамп объявил о «масштабной и непрерывной» операции в Иране. Полный текст

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social восьмиминутное видеообращение, в котором объявил о начале боевых действий против Ирана. Американский президент объяснил, что на ядерных переговорах, которые велись с начала года, иранские власти постоянно меняли свою позицию, и его «терпение лопнуло». Трамп пообещал полностью ликвидировать ракетную промышленность и призвал иранскую оппозицию «брать власть в свои руки» после завершения операции.

Полный текст обращения Трампа

Некоторое время назад Вооруженные cилы Соединенных Штатов начали полномасштабную военную операцию в Иране.

Наша цель — защитить американский народ, устранив неизбежные угрозы, исходящие от иранского режима — сборища жестоких и опасных людей. Их враждебная деятельность напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим военнослужащим, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру.

На протяжении 47 лет иранский режим скандирует «смерть Америке» и ведет бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленную против США, наших солдат и невинных людей во многих странах.

Одним из первых деяний этого режима стала поддержка вооруженного захвата посольства США в Тегеране, где десятки американских заложников удерживались 444 дня. В 1983 году иранские марионетки совершили взрыв казарм морской пехоты в Бейруте, унесший жизни 241 американского военнослужащего. В 2000 году они были осведомлены и, вероятно, причастны к нападению на эсминец «Коул». Тогда погибли многие.

Иранские силы убивали и калечили сотни американских военных в Ираке. Подконтрольные режиму группировки продолжали в последние годы бесчисленные атаки на американские силы, дислоцированные на Ближнем Востоке, а также на наши военные и торговые суда и объекты международного судоходства. Это был массовый террор, и мы больше не намерены это терпеть.

От Ливана до Йемена, от Сирии до Ирака этот режим вооружал, обучал и финансировал террористические формирования, залившие землю кровью. И именно иранская марионетка ХАМАС совершила чудовищное нападение 7 октября на Израиль, зверски убив более 1 тыс. невинных людей, включая 46 американцев, и захватив в заложники 12 наших граждан.

Это было зверство, подобного которому мир еще не видел. Иран — главный в мире государственный спонсор терроризма, который еще недавно убивал десятки тысяч своих собственных граждан на улицах во время протестов. Политикой Соединенных Штатов, и в особенности моей администрации, всегда было то, что этот террористический режим никогда не должен обладать ядерным оружием. Я повторю: у них никогда не будет ядерного оружия.

Именно поэтому в ходе операции «Полуночный молот» в июне прошлого года мы уничтожили ядерную программу режима в Фордо, Натанзе и Исфахане.

После той атаки мы предупредили их, чтобы они никогда не возобновляли свои зловещие попытки обзавестись ядерным оружием, и мы неоднократно пытались заключить сделку. Мы пытались. Они то хотели, то не хотели. Опять: то хотели, то нет. Они сами не знали, чего хотят. Они просто хотели творить зло. Но Иран отказался, как отказывался десятилетиями. Они отвергли любую возможность отказаться от ядерных амбиций, и наше терпение лопнуло.

Вместо этого они попытались восстановить свою ядерную программу и продолжить разработку ракет дальнего радиуса действия, которые теперь могут угрожать нашим очень хорошим друзьям и союзникам в Европе, нашим войскам за рубежом и вскоре могут достичь американской земли.

Только представьте, насколько обнаглел бы этот режим, если бы у него появилось — и если бы он действительно был вооружен — ядерным оружием как средством распространения своей идеологии.

По этим причинам Вооруженные силы США проводят масштабную и непрерывную операцию, чтобы не допустить угрозы этой чрезвычайно порочной радикальной диктатуры для Америки и наших коренных национальных интересов. Мы уничтожим их ракеты и сотрем с лица земли их ракетную промышленность. Она будет, повторюсь, полностью ликвидирована. Мы уничтожим их военно-морской флот. Мы добьемся, чтобы террористические марионетки в регионе больше не могли дестабилизировать регион или мир и атаковать наши силы, и чтобы они больше не использовали свои самодельные взрывные устройства или придорожные бомбы для увечий и убийств тысяч людей, включая многих американцев. И мы гарантируем, что Иран не получит ядерное оружие. Это очень простой посыл: у них никогда не будет ядерной бомбы.

Этот режим скоро узнает, что никто не должен бросать вызов мощи и силе Вооруженных сил Соединенных Штатов. Я создал и перестроил нашу армию во время моей первой администрации, и нет в мире вооруженных сил, даже близко стоящих по мощи, силе или технологичности. Моя администрация предприняла все возможные шаги, чтобы минимизировать риск для американского персонала в регионе. Но даже несмотря на это, и я говорю это не легкомысленно, иранский режим жаждет убивать. Жизни храбрых американских героев могут быть потеряны, у нас могут быть потери — так часто бывает на войне, — но мы делаем это не ради сегодняшнего дня. Мы делаем это ради будущего, и это благородная миссия. Мы молимся за каждого военнослужащего, который самоотверженно рискует жизнью, чтобы американцы и наши дети никогда не оказались под угрозой ядерного Ирана. Мы просим бога защитить всех наших героев, находящихся в опасности, и мы верим, что с его помощью мужчины и женщины наших вооруженных сил одержат победу. У нас лучшая армия в мире, и они победят.

Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженным силам и всей полиции, я говорю сегодня ночью: вы должны сложить оружие и получите полную неприкосновенность, или же вас ждет неминуемая гибель. Итак, сложите оружие. С вами будут обращаться справедливо, гарантируя полную амнистию, либо вы столкнетесь с верной смертью.

И наконец, великому и гордому народу Ирана я говорю сегодня: час вашей свободы близок. Оставайтесь в укрытиях. Не покидайте свои дома. Снаружи очень опасно. Повсюду будут падать бомбы.

Когда мы закончим, берите власть в свои руки. Она будет ждать вас. Вероятно, это ваш единственный шанс на поколения вперед. Многие годы вы просили помощи у Америки, но так и не получили ее. Ни один президент не был готов сделать то, на что готов пойти я сегодня. Теперь у вас есть президент, который дает вам то, чего вы хотели. Посмотрим, как вы ответите. Америка поддерживает вас своей подавляющей мощью и сокрушительной силой. Сейчас самое время взять под контроль свою судьбу и открыть для себя процветающее и славное будущее, которое уже близко. Это момент для действия. Не упустите его.

Да благословит Бог храбрых мужчин и женщин американских вооруженных сил. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки. Да благословит Бог всех вас. Спасибо.