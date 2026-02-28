Операция США против Ирана

Иран заявил о стабильности поставок топлива в стране

Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Поставки и распределение топлива в Иране осуществляются в штатном режиме, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление национальной иранской нефтеперерабатывающей и дистрибьюторской компании.

«Поставки и распределение топлива осуществляются стабильно и безостановочно», — говорится в сообщении ведомства.

28 февраля США объявили о начале масштабной военной операции «Рев льва» против Ирана. Она проводится вместе с Израилем. По всей стране было поражено порядка 30 объектов.

В ответ на удары Израиля и США Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке. Целями Тегерана стали центр обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также авиабазы в ОАЭ, Кувейте и Катаре. Власти ОАЭ сообщили об одном погибшем в Абу-Даби в результате падения обломков ракет.

За день до ударов США и Израиля по Ирану стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE превысила $73 за баррель. В предыдущий раз на таком уровне нефть торговалась более чем восемь месяцев назад — в июне 2025 года.

