Недалеко от аэропорта Абу-Даби прогремели взрывы

Взрывы прогремели недалеко от международного аэропорта Абу-Даби, сообщает Asharq со ссылкой на Reuters.

Очевидцы рассказали агентству, что они слышали несколько взрывов.

Утром 28 февраля США и Израиль объявили о начале операции против Ирана. Взрывы раздались как в Тегеране, так и ряде других городов республики.

Позднее взрывы прозвучали в Абу-Даби, Дубае, Бахрейне и Катаре. Корреспондент РБК рассказал, что над Абу-Даби прогремели два «достаточно мощных» взрыва. «Видимо, сработало ПВО, сбили какие-то две ракеты», — сказал он.

