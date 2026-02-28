Посольство посоветовало россиянам покинуть Иран

Пробка в Тегеране, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Россиянам следует покинуть Иран после начала военной операции США и Израиля. Об этом сообщило посольство России в Иране.

«Также настоятельно рекомендуем росгражданам и соотечественникам, находящимся в Иране, покинуть страну в случае такой возможности», — говорится в сообщении.

Также посольство посоветовало не посещать Иран «до последующих уведомлений».

Посольство также привело номер телефона для экстренной связи — +98 21 6670-1161/63.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.