Посольство посоветовало россиянам покинуть Иран
Россиянам следует покинуть Иран после начала военной операции США и Израиля. Об этом сообщило посольство России в Иране.
«Также настоятельно рекомендуем росгражданам и соотечественникам, находящимся в Иране, покинуть страну в случае такой возможности», — говорится в сообщении.
Также посольство посоветовало не посещать Иран «до последующих уведомлений».
Посольство также привело номер телефона для экстренной связи — +98 21 6670-1161/63.
Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.