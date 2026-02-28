Ynet узнал, что ЦАХАЛ набирает 70 тыс. резервистов
Ynet: Армия обороны Израиля набирает 70 тыс. резервистов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) набирает 70 тыс. резервистов. Об этом сообщает израильский портал Ynet.
Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).
Позже ЦАХАЛ дважды объявляла, что по Израилю выпущены ракеты со стороны Ирана.
