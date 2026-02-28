Операция США против Ирана

Ynet узнал, что ЦАХАЛ набирает 70 тыс. резервистов

Ynet: Армия обороны Израиля набирает 70 тыс. резервистов

Операция США против Ирана
Война Израиля и Ирана
Война Израиля и Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) набирает 70 тыс. резервистов. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).

Позже ЦАХАЛ дважды объявляла, что по Израилю выпущены ракеты со стороны Ирана.

