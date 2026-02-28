Жилые дома в Иране получили повреждения из-за атак

Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

В Иране повреждены жилые дома, пишет государственная телерадиокомпания Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Об атаке на жилой и гражданский район Тегерана также сообщает репортер SNN. По его словам, дома жителей в этом районе «серьезно повреждены».

Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).

Позже Трамп сообщил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Он заявил, что действия государства представляли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам, военным базам за рубежом и союзникам государства по всему миру. Кроме того, Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде».