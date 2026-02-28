Операция США против Ирана

Жилые дома в Иране получили повреждения из-за атак

Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Входит в сюжеты
Операция США против Ирана
Война Израиля и Ирана
Война Израиля и Ирана
В этой статье

В Иране повреждены жилые дома, пишет государственная телерадиокомпания Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Об атаке на жилой и гражданский район Тегерана также сообщает репортер SNN. По его словам, дома жителей в этом районе «серьезно повреждены».

Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).

Позже Трамп сообщил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Он заявил, что действия государства представляли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам, военным базам за рубежом и союзникам государства по всему миру. Кроме того, Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде».

Читайте РБК в Telegram.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ИранразрушениядомаИзраильСШАУдары