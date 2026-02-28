РСТ сообщило, что Россия не отменяла рекомендации по Ирану и Израилю
Российские власти не отменяли ранее выпущенные рекомендации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Как заявили в РСТ, продолжает действовать информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Иране и Израиле.
Организованный туристический поток по этим направлениям сейчас практически отсутствует.
«Туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны, поездки возможны преимущественно в индивидуальном формате (деловые, медицинские, к родственникам)», — отметил Абдюханов.
Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов). Израиль наносит удары по Ирану вместе с США.
