РСТ сообщило, что Россия не отменяла рекомендации по Ирану и Израилю

Российские власти не отменяли ранее выпущенные рекомендации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Как заявили в РСТ, продолжает действовать информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Иране и Израиле.

Организованный туристический поток по этим направлениям сейчас практически отсутствует.

«Туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны, поездки возможны преимущественно в индивидуальном формате (деловые, медицинские, к родственникам)», — отметил Абдюханов.

Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов). Израиль наносит удары по Ирану вместе с США.