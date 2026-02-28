Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Иране

Входит в сюжет Операция Израиля в Ливане В этой статье

Информацию о жертвах и раненых среди россиян посольство России в Тегеране пока не получало. Об этом «РИА Новости» сообщили в дипмиссии.

«Данных о жертвах и раненых среди россиян не поступало», — сказал собеседник агентства.

Утром 28 февраля Израиль объявил о нанесении «превентивного удара» по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исхафане, Кередже и провинции Керманшах. Удары были нанесены в рамках совместной операции Израиля и США. Она получила название «Львиный рык».

Минобороны Израиля объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. И Иран, и Израиль закрыли свои воздушные пространства для гражданской авиации.