Операция Израиля в Ливане

Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Иране

Входит в сюжет
В этой статье

Информацию о жертвах и раненых среди россиян посольство России в Тегеране пока не получало. Об этом «РИА Новости» сообщили в дипмиссии.

«Данных о жертвах и раненых среди россиян не поступало», — сказал собеседник агентства.

Утром 28 февраля Израиль объявил о нанесении «превентивного удара» по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исхафане, Кередже и провинции Керманшах. Удары были нанесены в рамках совместной операции Израиля и США. Она получила название «Львиный рык».

Минобороны Израиля объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. И Иран, и Израиль закрыли свои воздушные пространства для гражданской авиации.

Читайте РБК в Telegram.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Полина Дуганова
ИранИзраильтуристы