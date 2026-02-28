Операция США против Ирана

WSJ назвала возможную продолжительность операции США против Ирана

WSJ: США и Израиль ожидают, что атака на Иран продлится несколько дней

Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

США и Израиль ожидают, что атака на Иран продлится несколько дней, сообщили источники Times of Israel, а также собеседники Wall Street Journal, знакомые с вопросом.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции «Эпическая ярость» против Ирана для защиты американского народа. 

Трамп во время своего выступления 28 февраля обвинил Иран в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против США и их союзников.

Утром 28 февраля ЦАХАЛ нанес «превентивные» удары по ряду иранских городов, в том числе Тегерану. Операция Израиля сначала получила название «Маген Иуда» (Защитник Иуды), а потом была изменена на «Львиный рык».

Материал дополняется

