Reuters сообщил, что США наносят удары по Ирану с воздуха и моря

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

США начали наносить по Ирану удары с воздуха и моря, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американских властей.

Кроме того, неназванный иранский чиновник рассказал агентству, что Тегеран готовится к ответным действиям. По словам собеседника Reuters, ответные действия будут «сокрушительными».

Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивных ударов по Ирану» и объявил в стране чрезвычайное положение. Вскоре президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана.