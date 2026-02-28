NYT раскрыла ожидания США от атаки на Иран
В США ожидают, что нынешняя атака на Иран будет гораздо более масштабной, чем операция Вашингтона с ударами по объектам иранской ядерной программы во время 12-дневной войны в июне 2025 года, рассказали The New York Times американские чиновники.
Утром Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. Затем источники Channel 12 и The Wall Street Journal заявили, что операция проводится совместно с США.
Один из собеседников NYT сообщил, что десятки ударов наносятся американскими штурмовиками, базирующимися на базах по всему Ближнему Востоку, и с одного или нескольких авианосцев. По словам источника газеты, целями американских ударов являются военные объекты Ирана. Источник WSJ рассказал, что таким образом стороны хотят ослабить возможности Тегерана для ответной атаки.
Иран и Израиль закрыли свои воздушные пространства.
Материал дополняется.
