Как ракеты Израиля летели на Иран над Ираком. Видео
Появилось видео пролета ракет Израиля на Иран над Ираком
Запущенные Израилем по Ирану ракеты пролетели над Ираком. На видео видно, как над полем пролетают десятки ракет. Израиль объявил об ударах Израиля утром 28 февраля.
