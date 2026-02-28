Израиль сменил название операции против Ирана на «Львиный рык»
Власти Израиля решили сменить название операции против Ирана на «Львиный рык», сообщает Ynet.
Изначально операция получила название «Защитник Иуды».
Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы. Вскоре Минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивных ударов по Ирану», а глава ведомства Исраэль Кац объявил в стране чрезвычайное положение. Оба государства закрыли воздушное пространство.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны