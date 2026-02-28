 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана⁠,
0

Израиль сменил название операции против Ирана на «Львиный рык»

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Власти Израиля решили сменить название операции против Ирана на «Львиный рык», сообщает Ynet.

Изначально операция получила название «Защитник Иуды».

Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы. Вскоре Минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивных ударов по Ирану», а глава ведомства Исраэль Кац объявил в стране чрезвычайное положение. Оба государства закрыли воздушное пространство.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Иран Израиль
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 27 фев, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 27 фев, 17:27
Reuters сообщил, что США наносят удары по Ирану с воздуха и моря Политика, 10:47
Reuters сообщил, что Иран готовит ответный сокрушительный удар Политика, 10:43
Израиль сменил название операции против Ирана на «Львиный рык» Политика, 10:38
Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана Политика, 10:37
Как ракеты Израиля летели на Иран над Ираком. Видео Политика, 10:36
Глава ПКР назвал участников церемонии открытия Паралимпиады от России Спорт, 10:35
Свободные ниши в онлайн-торговле: на чем заработать в 2026 годуПодписка на РБК, 10:33
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
РСТ сообщило, что Россия не отменяла рекомендации по Ирану и Израилю Политика, 10:32
В пяти городах Ирана прогремели взрывы Политика, 10:29
NYT раскрыла ожидания США от атаки на Иран Политика, 10:28
Reuters узнал, что верховного лидера Ирана вывезли из Тегерана Политика, 10:25
Команда Большунова и Степановой выиграла эстафету на чемпионате России Спорт, 10:24
Иран вслед за Израилем закрыл воздушное пространство Политика, 10:23
Операция Израиля против Ирана получила название «Защитник Иуды» Политика, 10:22