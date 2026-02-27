 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Два мирных жителя пострадали при атаках дронов в Курской области

Хинштейн: раненный при атаке дрона пенсионер находится в тяжелом состоянии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

72-летний мужчина пострадал в результате атаки дрона в селе Марково Глушковского района Курской области. Пенсионер находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам главы области, дрон атаковал жилой дом днем 27 февраля. Пенсионер получил ранения головы, груди, таза, рук и ног. Также у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение и переломы.

«Реанимационная бригада забирает его из Рыльской ЦРБ и доставляет в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы его спасти», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

В Курской области погиб доброволец «БАРС-Курск» и ранены двое энергетиков
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В поселке Колячек Хомутовского района FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал территорию, на которой расположена вышка сотовой связи. В результате падения обломков пострадала 36-летняя женщина. Она получила осколочное ранение ноги.

Утром 27 февраля Хинштейн сообщил об атаке беспилотников на Курск. В результате погибли 25-летний сотрудник автосервиса в Сеймском округе и доброволец «БАРС-Курск» в Беловском районе.

Анастасия Карева
БПЛА Курская область пострадавшие мирные жители госпитализация Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
