Два мирных жителя пострадали при атаках дронов в Курской области
72-летний мужчина пострадал в результате атаки дрона в селе Марково Глушковского района Курской области. Пенсионер находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По словам главы области, дрон атаковал жилой дом днем 27 февраля. Пенсионер получил ранения головы, груди, таза, рук и ног. Также у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение и переломы.
«Реанимационная бригада забирает его из Рыльской ЦРБ и доставляет в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы его спасти», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
В поселке Колячек Хомутовского района FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал территорию, на которой расположена вышка сотовой связи. В результате падения обломков пострадала 36-летняя женщина. Она получила осколочное ранение ноги.
Утром 27 февраля Хинштейн сообщил об атаке беспилотников на Курск. В результате погибли 25-летний сотрудник автосервиса в Сеймском округе и доброволец «БАРС-Курск» в Беловском районе.
