В Темрюкском районе обломки БПЛА повредили электроподстанцию
В Темрюкском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили электроподстанцию, сообщил краевой оперативный штаб.
«Фрагменты беспилотников упали вблизи хутора Белый. Пострадавших и возгораний нет», — говорится в сообщении.
По информации администрации района, ограничений электроснабжения граждан нет. На месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.
Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь с 26 на 27 февраля средствами ПВО были перехвачены 95 беспилотников, в том числе над территорией Краснодарского края.
В декабре 2025 года беспилотники атаковали порт города Темрюк, после чего загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м.
