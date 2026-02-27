 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Темрюкском районе обломки БПЛА повредили электроподстанцию

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Титов / Global Look Press
Фото: Николай Титов / Global Look Press

В Темрюкском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили электроподстанцию, сообщил краевой оперативный штаб.

«Фрагменты беспилотников упали вблизи хутора Белый. Пострадавших и возгораний нет», — говорится в сообщении.

В Курской области в результате атаки БПЛА была повреждена ЛЭП
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

По информации администрации района, ограничений электроснабжения граждан нет. На месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь с 26 на 27 февраля средствами ПВО были перехвачены 95 беспилотников, в том числе над территорией Краснодарского края.

В декабре 2025 года беспилотники атаковали порт города Темрюк, после чего загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Краснодарский край Темрюкский район БПЛА Военная операция на Украине
